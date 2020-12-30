Белоруссия получила $0,5 млрд из российского госкредита

Белоруссия получила первую часть предоставленного Россией кредита на эквивалентную 0,5 млрд долларов сумму. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского Минфина.

Отмечается, что в соответствии с соглашением о предоставлении государственного финансового кредита на счёт министерства поступил первый транш займа.

Ранее в Москве было подписано соглашение России и Белоруссии о предоставлении двух частей госкредита по 0,5 млрд долларов. Минфин Белоруссии должен был получить первый транш до конца текущего года, второй — в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре сообщил о предоставлении Минску кредита на 1,5 млрд долларов. Глава государства в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что министерства финансов двух государств обсуждают условия соглашения, отмечает «Свободная пресса».

