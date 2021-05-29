Белоруссия опубликовала список украинских товаров, попавших под лицензирование
Опубликовано постановление правительства Белоруссии, в котором содержится полный перечень товаров из Украины, попавших под режим индивидуального лицензирования.
Ранее белорусском МИД сообщили, что власти республики приняли решение о введении режима лицензирования для украинских товаров из-за действий Киева в сфере экономики, в числе которых нарушение режима свободной торговли СНГ. При этом Минск может отменить введенные меры, если украинская сторона пересмотрит свои антидемпинговые и спецзащитные шаги.
Согласно постановлению №292 правительства Белоруссии, опубликованному на национальном правовом интернет-портале, лицензированию подлежат кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, соки фруктовые и овощные, пиво.
Также новый режим распространяется на плиты древесностружечные и древесноволокнистые, обои и аналогичные настенные покрытия, туалетную бумагу, отдельные виды картонной и бумажной упаковки.
Кроме того, индивидуальное лицензирование вводится для строительного кирпича, керамической неглазурованной плитки, стеклянных ампул, радиаторов и их частей из черных металлов, сельхозмашин для подготовки и обработки почвы и их частей, стиральных машин, мебели и ее частей.
Отмечается, что белорусскому МИД необходимо уведомить о принятых мерах Евразийскую экономическую комиссию и исполнительный комитет СНГ.
Режим индивидуального лицензирования вступит в силу через десять дней и будет действовать в течение шести месяцев.
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