Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти

Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, передает «Беларусь Сегодня».

Документ был подписан в Нурсултане по итогам переговоров белорусского премьер-министра Романа Головченко и премьера Казахстана Аскара Мамина. Конкретные объемы и сроки поставок обсудят в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух государств.

В 2020 году Минск отмечал, что соглашение с Казахстаном находится в высокой степени готовности и будет подписано в самое время. Белорусская сторона заявляла о заинтересованности в беспошлинных поставках нефти, что позволило бы максимально приблизить ее к стоимости сырья из России.

На фоне периодических ценовых разногласий с РФ, основным поставщиком нефти, Белоруссия диверсифицировала поставки сырья на два нефтеперерабатывающих завода. Минск продолжает закупку российской нефти с поставками по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге, и в то же время работает с альтернативными маршрутами транспортировки: по морю через порты в Клайпеде и Одессе.

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ТЕГИ:НефтьКазахстанБелоруссия
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