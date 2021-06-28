Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, передает «Беларусь Сегодня».

Документ был подписан в Нурсултане по итогам переговоров белорусского премьер-министра Романа Головченко и премьера Казахстана Аскара Мамина. Конкретные объемы и сроки поставок обсудят в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух государств.

В 2020 году Минск отмечал, что соглашение с Казахстаном находится в высокой степени готовности и будет подписано в самое время. Белорусская сторона заявляла о заинтересованности в беспошлинных поставках нефти, что позволило бы максимально приблизить ее к стоимости сырья из России.

На фоне периодических ценовых разногласий с РФ, основным поставщиком нефти, Белоруссия диверсифицировала поставки сырья на два нефтеперерабатывающих завода. Минск продолжает закупку российской нефти с поставками по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге, и в то же время работает с альтернативными маршрутами транспортировки: по морю через порты в Клайпеде и Одессе.

