Белоруссия договорилась о поставках азербайджанской нефти

Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с дочерним предприятием Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Trading долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что также на нефтеперерабатывающие заводы республики могут потенциально поставлять другие сорта сырья.

При этом, по данным азербайджанского агентства Report, в текущем году Азербайджан уже поставил в Белоруссию около миллиона тонн нефти. Ожидается, что объёмы будущих поставок будут такими же «или даже больше».

Белоруссия продолжает закупки нефти у своего традиционного поставщика — России. Однако из-за периодически возникающих ценовых разногласий республика работает и с другими поставщиками, в частности, Азербайджаном, Норвегией, Саудовской Аравией, США.

