«Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил подачу нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании «Транснефть» Игоря Демина.

«До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" на территорию Белоруссии», — рассказал Демин.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и транзит нефти в Европу. Магистраль проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

