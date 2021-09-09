«Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил подачу нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании «Транснефть» Игоря Демина.
«До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" на территорию Белоруссии», — рассказал Демин.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и транзит нефти в Европу. Магистраль проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
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