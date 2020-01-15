«Бассейн без воды». Чубайс заявил о провале Стратегии развития РФ 2020

Россия не сумела достичь целей, поставленных в Стратегии инновационного развития страны на период до 2020 года, что свидетельствует об отсутствии такого приоритета у правительства, которое сегодня ушло в отставку. Об этом заявил глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

«Провалено все», - цитирует ТАСС бывшего первого вице-премьера. Он подчеркнул, что такой вывод можно сделать, поскольку сам документ хороший, в нём чётко прописаны параметры по годам, однако ни один из показателей не выполнен.

Чубайс также посетовал, что за минувшие десять лет инновации не стали приоритетом как для государственных предприятий, так и ни для крупного частного бизнеса. Глава «Роснана» также отметил, что в России так и не появились важнейшие институты, которые необходимы для инновационной экономики.

По его словам, есть стартапы и венчурные фонды при отсутствии денег. «Бассейн есть, а воды нет, и мы в этом бассейне все и резвимся потихоньку», - заключил образно Чубайс.

