Баррель нефти марки Brent превысила 49 долларов впервые с марта
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent превысила 49 долларов за баррель впервые с 6 марта текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным торгов, цена февральского фьючерса на нефтяную смесь Brent достигла 48,76 доллара за баррель. Рост составил 2-2,5%. Котировки нефти обвалились после отказа стран, входящих в ОПЕК+, продлить соглашение или изменить условия о сокращении добычи нефти.
Как отмечает агентство, стоимость нефти поднимается на фоне информации о сокращении запасов нефти в США в течение прошлой недели. Также на рынок позитивно влияют данные о вакцине от COVID-19. Инвесторы на фоне новостей о возможной вакцинации планируют восстановление мировой экономики после пандемии.
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