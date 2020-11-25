Баррель нефти марки Brent превысила 49 долларов впервые с марта

Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent превысила 49 долларов за баррель впервые с 6 марта текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным торгов, цена февральского фьючерса на нефтяную смесь Brent достигла 48,76 доллара за баррель. Рост составил 2-2,5%. Котировки нефти обвалились после отказа стран, входящих в ОПЕК+, продлить соглашение или изменить условия о сокращении добычи нефти.

Как отмечает агентство, стоимость нефти поднимается на фоне информации о сокращении запасов нефти в США в течение прошлой недели. Также на рынок позитивно влияют данные о вакцине от COVID-19. Инвесторы на фоне новостей о возможной вакцинации планируют восстановление мировой экономики после пандемии.

