Банки ввезли в РФ рекордный объем наличных евро за год

Банки России в марте текущего года ввезли в страну евро на общую сумму в 997,7 млн долларов, этот объем европейской валюты стал максимальным за последний год.

Согласно материалам Центробанка, предыдущий максимум ввезенных в РФ евро был зарегистрирован в марте 2020 года, когда банки ввезли банкноты на сумму более 1,12 млрд долларов.

Как следует из данных регулятора, в целом российские кредитные организации в марте ввезли максимальный объем валюты с начала нынешнего года. Общий ее объем составил 1,7 млрд долларов — на треть больше по сравнению с февралем. В частности, ввоз евро за месяц увеличился на 42%, долларов США — на 27% и достиг 697,1 млн в американской валюте.

При этом российские банки в марте текущего года вывезли из России 282,1 млн долларов иностранной валюты, в том числе 196,7 млн долларов и 82,9 млн евро.

