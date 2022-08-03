Банк «Зенит» перестанет осуществлять переводы в долларах и евро

Банк «Зенит» перестанет осуществлять переводы в долларах и евро с 5 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в банке, валюту можно будет переводить в случае ее конвертации в китайские юани и гонконгские доллары.

Отмечается, что доллары можно успеть перевести до 5 августа, а перевод в евро уже приостановлен. Изменения связаны с инфраструктурными ограничениями западных партнеров и высокими рисками неисполнения платежей, сообщили в организации.

Банк взимает комиссию за перевод валюты в размере 2% от суммы перевода (не менее $50 и не более $350).




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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЕвроДоллары
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