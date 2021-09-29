Банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс Банк»

«Яндекс» изменил название принадлежащего компании банка «Акрополь» на «Яндекс Банк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

При этом в банке подчеркнули, что требования и условия обслуживания клиентов и партнеров останутся прежними. Кроме того, договоры и условия работы банка также останутся неизменными.

«Яндекс» купил «Акрополь» 16 июля 2021 года. У компании в настоящий момент 100% акций банка. Сделка была закрыта после одобрения Центробанка России.

В пресс-службе компании также подтвердили информацию о переименовании. По открытым данным, сделка была заключена на сумму 1,1 миллиард рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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