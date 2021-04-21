«Балтика» заявила о необходимости отдельного регулирования разливного пива

Старший директор компании «Балтика» по работе с органами государственной власти Ирина Федорова заявила, что тип торговли пивом в розлив необходимо выделить юридически, сообщает ТАСС.

По её словам, отдельное регулирование разливного пива позволит точечно решать вопросы данного сегмента, не затрагивая общепит или торговлю в целом.

«Мы считаем, что необходимо юридически выделить тип торговли пивом в розлив, так как он существенным образом отличается от традиционных продаж в розничных точках и общепите», - отметила Федорова.

По её мнению, для этого в закон следует ввести новый термин «розничная продажа пива и напитков, сидра, пуаре, медовухи путем розлива в потребительскую тару в месте розничной продажи», благодаря чему будет создана правовая основа для дальнейшего регулирования.

Ранее правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков, сообщает RT. Он проходит с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года и затрагивает пиво, в том числе безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

