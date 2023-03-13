Байден не обещает проблем налогоплательщикам из-за банкротства банков

Президент США Джозеф Байден заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха некоторых финансовых организаций.

«Налогоплательщики не понесут никаких потерь», - цитирует Байдена РИА Новости.

В США закрыли второй банк за неделю по решению властей. 12 марта закрылся обанкротившийся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank.

Ранее Мария Захарова предположила, что американские власти будут решать проблему с помощью эмиссии.

Зкс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН заявил, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.

