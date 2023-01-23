Багреева: Москва сэкономила 60 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках в 2022 году

Москва сэкономила почти 60 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК(Д)), которые заключаются для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, в прошлом году эксперты выдали более пяти тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила за год свыше 1,1 трлн рублей. Багреева отметила, что экспертизу НМЦК(Д) в столице в основном осуществляет Департамент экономической политики и развития города вместе с Аналитическим центром Москвы.

Так, в прошлом году была проведена большая работа по информационной поддержке госзаказчиков. Были организованы более тысячи консультаций и серия семинаров по вопросам экспертизы НМЦК(Д), созданы чат-бот и информационная база. Как подчеркнула Багреева, с помощью этого в 2022 году доля отклоняемых заявок госзаказчиков на экспертизу была снижена с 70 до 40%.

