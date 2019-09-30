Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич занял позицию первого заместителя министра экономического развития. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Олега Осипова.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин в своем микроблоге в Instagram сообщил о том, что представил кандидатуру Бабича на данную должность.

Как заявил РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин, на новой должности Бабич будет курировать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Напомним, после отставки с должности российского посла в Белоруссии Бабич пришел в Минэкономразвития. Он занимал должность замминистра с середины июня текущего года.





