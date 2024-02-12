Азербайджан и Турция ввезли в РФ почти 20 млн яиц после обнуления пошлин
Турция и Азербайджан к 12 февраля поставили в Россию 19,9 миллиона штук куриных яиц. Об этом информирует Россельхознадзор. Только за минувшую неделю через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» проследовали очередные партии яиц из Азербайджана в количестве 2,4 миллиона штук и Турции - 4,1 миллиона.
Активные поставки из этих стран начались после решения правительства РФ в конце 2023 года отменить пошлины на ввоз яиц из-за их резкого подорожания. Предполагается, что такая мера даст возможность импортировать 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на данную продукцию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации Росстата, в 2023 году яйца в России подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. После принятых мер с 10 по 15 января 2024 года цены на яйца снизились на 0,2%, в последующую неделю ещё на 1,4%. Однако с 30 января по 5 февраля темпы снижения упали до 0,7%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан и Турция ввезли в РФ почти 20 млн яиц после обнуления пошлин
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму
- Приморье в 2023 году посетили почти 130 тысяч туристов из Китая
- Песков: система Starlink в Россию не поставляется
- Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17
- Главу МИД Украины Кулебу покусала собака
- Россияне стали чаще интересоваться БАДами для похудения
- Надеждин оспорил в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом в президенты
- Кремль переадресовал следствию вопрос об обысках в Росавиации
- Депутат Свинцов: В Госдуме обсуждают блокировку анонимных Telegram-каналов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru