Азербайджан и Турция ввезли в РФ почти 20 млн яиц после обнуления пошлин

Турция и Азербайджан к 12 февраля поставили в Россию 19,9 миллиона штук куриных яиц. Об этом информирует Россельхознадзор. Только за минувшую неделю через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» проследовали очередные партии яиц из Азербайджана в количестве 2,4 миллиона штук и Турции - 4,1 миллиона.

Активные поставки из этих стран начались после решения правительства РФ в конце 2023 года отменить пошлины на ввоз яиц из-за их резкого подорожания. Предполагается, что такая мера даст возможность импортировать 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на данную продукцию.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации Росстата, в 2023 году яйца в России подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. После принятых мер с 10 по 15 января 2024 года цены на яйца снизились на 0,2%, в последующую неделю ещё на 1,4%. Однако с 30 января по 5 февраля темпы снижения упали до 0,7%.

