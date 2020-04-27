«АвтоВАЗ» остановит производство до 18 мая





Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение остановить конвейер с 29 апреля до 18 мая включительно. Об этом проинформировал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Как передает «Интерфакс», он объяснил такой шаг двумя этапами майских праздников. Корпоративный отпуск между ними был запланирован ещё с прошлого года. Сюда также приплюсовали четыре дополнительных дня простоя. За такие нерабочие дни сотрудники автозавода будут получать по 2/3 заработной платы.

Ранее «АвтоВАЗ» в рамках противодействия распространению коронавируса объявил нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Затем власти Самарской области разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе автозаводу.

Он полностью возобновил производственный цикл 13 апреля, однако после этого компания сообщила о намерении ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня. По информации профсоюза, такой режим работы может продлиться до конца года.

