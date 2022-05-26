АвтоВАЗ объявил о продлении простоя до 3 июня

Собянин призвал «Лидеров России» во время кризиса ставить «мегацели» В Москве действует 70 мер поддержки малого и среднего бизнеса Москва выплатила купонный доход за второй период по зеленым облигациям в полном объеме Кинофорум к 100-летию СССР пройдёт в сети «Москино» с 31 мая по 11 декабря