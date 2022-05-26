АвтоВАЗ объявил о продлении простоя до 3 июня
26 мая 202215:02
Заместитель председателя профсоюзной организации АвтоВАЗа Валерий Королёв заявил, что простой на предприятии будет продлён с 30 мая по 3 июня, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующий приказ уже вышел, простой вводится из-за недостатка комплектующих.
Ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что одним из условий сделки Renault по АвтоВАЗу была помощь с поставками комплектующих, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru