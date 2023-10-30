«АвтоВАЗ»: доля Lada на рынке новых автомобилей достигла 37%

По словам Соколова, в 2023 году завод нарастил выпуск автомобилей на 15%. Он отметил, что каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль.

«А доля «Лады» на рынке новых автомобилей возросла до 37%», - сказал президент компании в ходе расширенного заседания правительства Самарской области.

Соколов анонсировал выпуск четырех «принципиально новых» моделей Lada в ближайшие два года.

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) включило Lada и китайский Haval в список автомобилей, рекомендованных к использованию госслужащими, напоминает «Радиоточка НСН».

