«АвтоВАЗ»: доля Lada на рынке новых автомобилей достигла 37%
Президент компании «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей достигла 37%, пишет ТАСС.
По словам Соколова, в 2023 году завод нарастил выпуск автомобилей на 15%. Он отметил, что каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль.
«А доля «Лады» на рынке новых автомобилей возросла до 37%», - сказал президент компании в ходе расширенного заседания правительства Самарской области.
Соколов анонсировал выпуск четырех «принципиально новых» моделей Lada в ближайшие два года.
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) включило Lada и китайский Haval в список автомобилей, рекомендованных к использованию госслужащими, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru