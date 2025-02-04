Продажи подержанных электрокаров выросли на 18%

Продажа подержанных электромобилей в России в 2024 году выросли на 18% по сравнению с 2023 годом и достиг рекордных 12,3 тысячи экземпляров. Об этом сообщило агентство «Автостат».

«Автостат»: Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14%

Первое место занял бренд Nissan (Япония, 4 900 электромобилей), на втором расположился бренд Tesla (США, 2 100 электрокаров), тройку замыкает Zeekr (Китай, 1 400 электромобилей).

Среди моделей лидируют Nissan Leaf (4 800 экземпляров), Tesla Model 3 и Zeekr 001 (примерно по 1 000 электромобилей).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что повышение ставки утильсбора приведет к тому, что весной 2025 года автомобили подорожают на 5-15%.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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