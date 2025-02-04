Продажи подержанных электрокаров выросли на 18%

Премии молодым ученым в Москве увеличены вдвое до 4 млн рублей Более 65 тысяч девятиклассников посетят дни открытых дверей в колледжах Москвы Театр мюзикла опроверг данные об участии Кортнева в спектаклях Соревнования по легкой атлетике «Скорость» пройдут в Москве 8–9 февраля Исторически рекордное давление ожидается в Москве 8 февраля