Автор запрета кальянов в общепите ответил на критику Титова

«Титов - лоббист интересов бизнеса, что понятно. Я рассматриваю кальянные не с точки зрения бизнеса, а, во-первых, сохранения здоровья, и во-вторых, с точки зрения культурных ценностей. Насколько я понимаю, кальянные никогда не были в нашем культурном коде средством общения. Это традиция, пришедшая из арабского мира. Даже на Кавказе таких традиций не было», – отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что в состав смесей для курения кальянов входит и никотин, и посетители заведений общепита не обязаны терпеть его запах.

Создание так называемых «кальянных клубов» законом не воспрещается, но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.

«Суть закона в том, что если курильщик принимает для себя решение курить, то это его индивидуальное решение. Оно не должно затрагивать интересы и здоровье других людей. Создание клубов – это в некотором смысле коллегиальное решение, ограничение остается по части общепита, а также свободного доступа туда граждан с детьми», - пояснил свою позицию Валерий Рязанский.

При курении кальяна сохраняется риск распространения инфекции. Это особенно опасно в период пандемии коронавируса, потому что, уверен сенатор Рязанский, никто всерьез не занимается санитарной обработкой кальяна.

