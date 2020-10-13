Автор запрета кальянов в общепите ответил на критику Титова
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике в интервью НСН указал, что омбудсмен Титов защищает интересы бизнеса, а в приоритете должно быть здоровье россиян.
Заведения общепита могут потерять до 20% выручки из-за запрета курения кальянов в общественных местах, предупредил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он считает, что решением могло бы стать создание «кальянных клубов» в виде отдельных помещений по соседству с кафе и ресторанами, а также выделение их деятельности в отдельный ОКВЭД.
Напомним, 30 октября вступит в силу закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам. Как отметил в интервью НСН, один из авторов закона, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, что в приоритете должно быть здоровье граждан.
«Титов - лоббист интересов бизнеса, что понятно. Я рассматриваю кальянные не с точки зрения бизнеса, а, во-первых, сохранения здоровья, и во-вторых, с точки зрения культурных ценностей. Насколько я понимаю, кальянные никогда не были в нашем культурном коде средством общения. Это традиция, пришедшая из арабского мира. Даже на Кавказе таких традиций не было», – отметил парламентарий.
Сенатор напомнил, что в состав смесей для курения кальянов входит и никотин, и посетители заведений общепита не обязаны терпеть его запах.
Создание так называемых «кальянных клубов» законом не воспрещается, но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.
«Суть закона в том, что если курильщик принимает для себя решение курить, то это его индивидуальное решение. Оно не должно затрагивать интересы и здоровье других людей. Создание клубов – это в некотором смысле коллегиальное решение, ограничение остается по части общепита, а также свободного доступа туда граждан с детьми», - пояснил свою позицию Валерий Рязанский.
При курении кальяна сохраняется риск распространения инфекции. Это особенно опасно в период пандемии коронавируса, потому что, уверен сенатор Рязанский, никто всерьез не занимается санитарной обработкой кальяна.
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