Автомобили Lada будут собирать в Эфиопии
26 сентября 202315:06
Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил о подписании одной из местных компаний договора о запуске производства АвтоВАЗа в стране. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Автомобили Lada будут собирать в африканской стране для внутреннего пользования. В случае их востребованности машины будут поставлять в соседние страны.
По словам Уриата, еще две российские автокомпании заинтересованы в строительстве сборочных линий в Эфиопии. Стороны сейчас находятся в стадии переговоров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru