Автомобили Lada будут собирать в Эфиопии

Автомобили Lada будут собирать в африканской стране для внутреннего пользования. В случае их востребованности машины будут поставлять в соседние страны.

По словам Уриата, еще две российские автокомпании заинтересованы в строительстве сборочных линий в Эфиопии. Стороны сейчас находятся в стадии переговоров.

