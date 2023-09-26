Автомобили Lada будут собирать в Эфиопии

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил о подписании одной из местных компаний договора о запуске производства АвтоВАЗа в стране. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава Минздрава РФ пересел с BMW на отечественный автомобиль

Автомобили Lada будут собирать в африканской стране для внутреннего пользования. В случае их востребованности машины будут поставлять в соседние страны.

По словам Уриата, еще две российские автокомпании заинтересованы в строительстве сборочных линий в Эфиопии. Стороны сейчас находятся в стадии переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:АвтопромАвтомобилиАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры