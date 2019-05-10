Австрия поддержала «Северный поток-2»
Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок сообщила, что поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток — 2» для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы, сообщает Газета.ру.
Шрамбок уточнила, что Австрия поддерживает и другие виды транспортировки топлива, в том числе и сниженного природного газа, однако в дополнение к газопроводу «Северный поток — 2», уточняет RT.
Ранее совет ЕС утвердил окончательно газовую директиву с учётом поправок. Главное правило — запрет на владение компанией-поставщиком газа трубой. Это означает, что компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от «Газпрома», а также, что 50% пропускной способности газопровода будет зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, какие плюсы и минусы она несёт для российского проекта.
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