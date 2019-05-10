Австрия поддержала «Северный поток-2»

Шрамбок уточнила, что Австрия поддерживает и другие виды транспортировки топлива, в том числе и сниженного природного газа, однако в дополнение к газопроводу «Северный поток — 2», уточняет RT.

Ранее совет ЕС утвердил окончательно газовую директиву с учётом поправок. Главное правило — запрет на владение компанией-поставщиком газа трубой. Это означает, что компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от «Газпрома», а также, что 50% пропускной способности газопровода будет зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, какие плюсы и минусы она несёт для российского проекта.

