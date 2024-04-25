«Ашан» уведомил Минпромторг о продолжении своей работы в России

При этом ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что стране необходим «страховочный» механизм для реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих предприятий. За это отвечает закон, позволяющий российским ретейлерам приобретать дополнительные площади объектов организаций, которыми управляют иностранные юрлица.

Сейчас в России работают французские ретейлеры «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, которым принадлежит 483 объекта в 49 регионах страны. Кроме того, сети владеют собственными распределительными центрами и производствами, более 2 тыс. поставщиков и свыше 50 тыс. сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

