«Ашан» уведомил Минпромторг о продолжении своей работы в России

Ретейлер «Ашан» официально уведомил Минпромторг РФ о том, что не собирается уходить с российского рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает РБК.

Также сам ретейлер выступил с официальным обращением и опроверг слухи об уходе с российского рынка, никакие проекты не сворачивается, компания продолжает свое развитие в России.

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При этом ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что стране необходим «страховочный» механизм для реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих предприятий. За это отвечает закон, позволяющий российским ретейлерам приобретать дополнительные площади объектов организаций, которыми управляют иностранные юрлица.

Сейчас в России работают французские ретейлеры «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, которым принадлежит 483 объекта в 49 регионах страны. Кроме того, сети владеют собственными распределительными центрами и производствами, более 2 тыс. поставщиков и свыше 50 тыс. сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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