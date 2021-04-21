Арендаторы коммерческой недвижимости всё чаще обращаются к страхованию
В 2020 году спрос на страхование имущества и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в онлайн формате вырос на 60%. Об этом сообщает страховая компания «Ингосстрах», ссылаясь на показатели продаж продукта «Ингобизнес».
«Ингобизнес» - уникальный, не имеющий аналогов на рынке продукт компании, который предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в режиме онлайн. Клиенту предлагается полноценный онлайн продукт: все этапы оформления и урегулирования убытков происходят на сайте компании, а форма расчета-калькулятора максимально упрощает процесс заключения договора.
Чаще всего в прошлом году страховой продукт приобретали арендаторы помещений в торговых и бизнес-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
«Безусловно, пандемия коронавируса негативно сказалась на рынке страхования коммерческой недвижимости в 2020 году. В целях снижения нагрузки на арендаторов многие арендодатели ввели мораторий на страхование, в результате чего на некоторое время спрос на страхование упал», – отметил Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах».
По его словам, со временем и владельцы, и арендаторы торговых и офисных помещений поняли, что страхование – необходимая мера для защиты бизнеса в условиях неопределенности. Это положительно повлияло на спрос страховых продуктов.
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