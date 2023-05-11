«Арабы завезли!»: «Потерю» западных товаров объяснили попыткой обойти санкции
Российские правоохранительные органы не помогут западным компаниям разобраться с утратой товара при транзите через Россию из-за введенных санкций, сказал НСН Владимир Матягин.
«Потеря» западных товаров при транзите через Россию — обычная схема, позволяющая предпринимателям подстраиваться под санкции. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
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Ранее газета The Financial Times сообщила, что подсанкционные товары двойного назначения из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд «потерялись» при транзите через Россию за период после начала спецоперации. Отмечается, что их отправляли из стран Балтии через Россию в Казахстан, Армению и Киргизию. Матягин объяснил это тем, что российским предпринимателям необходимо подстраиваться под санкционные ограничения.
«В данном случае транзит через Россию в Казахстан, Киргизию и Армению — это нормальная схема, которую сегодня используют предприниматели. Они даже могут не везти туда товар, а просто обменяться документами. То, что “потерялось”, — может быть, условные арабы сделали завоз через компании-“прокладки” и оставили товар в России. Тем более, в рамках Таможенного союза стало проще уходить от санкционных ограничений», — сказал Матягин.
Собеседник НСН отметил, что западным компаниям будет сложно наказать российские компании, замешанные в таких схемах.
«Теоретически, конечно, можно посмотреть, кто в этих схемах участвовал. Если в них принимали участие российские компании, которые сейчас не работают в Евросоюзе, или фирмы-однодневки, их будет сложно найти. Дело в том, что сегодня в российской юрисдикции не работают требования и законы Евросоюза. Раньше западные фирмы могли обратиться в российские правоохранительные органы, наши силовики пресекли бы данный формат. Сейчас, в условиях антироссийских санкций, никто им помогать не будет», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что государства Евросоюза обсуждают новый санкционный механизм, который будет направлен против третьих стран, якобы помогающих России обойти санкции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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