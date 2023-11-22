Андрей Бочкарев: Пространство для спорта и отдыха появится в Новой Москве

Проектирование общественного пространства в Новой Москве, которое расположится в поселении Сосенское вблизи Скандинавского бульвара, завершено. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В зоне отдыха площадью 2,5 га обустроят площадки для спорта, волейбола и бадминтона, прогулочный маршрут вдоль реки Варварка, детские площадки и места для пикников. Парк интегрируют в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов, непосредственно к нему будет вести сквозной веломаршрут.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новое пространство появится на территории жилого комплекса «Скандинавия», в его северной части. Девелопером проекта выступит ГК «А101».

«В районе для жителей открыты и другие общественные пространства – Линейный парк и площадь Туве Янссон. Здесь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой», – указал Войстратенко.

Все жилые дома в северной части ЖК «Скандинавия» уже достроены и почти заселены. Здесь работают школа «Энергия» на 1325 мест, детский сад «Волшебная долина» на 220 воспитанников, завершается строительство садика «Лесной ручей» на 220 детей.

