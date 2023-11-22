Андрей Бочкарев: Пространство для спорта и отдыха появится в Новой Москве
Проектирование общественного пространства в Новой Москве, которое расположится в поселении Сосенское вблизи Скандинавского бульвара, завершено. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В зоне отдыха площадью 2,5 га обустроят площадки для спорта, волейбола и бадминтона, прогулочный маршрут вдоль реки Варварка, детские площадки и места для пикников. Парк интегрируют в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов, непосредственно к нему будет вести сквозной веломаршрут.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новое пространство появится на территории жилого комплекса «Скандинавия», в его северной части. Девелопером проекта выступит ГК «А101».
«В районе для жителей открыты и другие общественные пространства – Линейный парк и площадь Туве Янссон. Здесь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой», – указал Войстратенко.
Все жилые дома в северной части ЖК «Скандинавия» уже достроены и почти заселены. Здесь работают школа «Энергия» на 1325 мест, детский сад «Волшебная долина» на 220 воспитанников, завершается строительство садика «Лесной ручей» на 220 детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Томске отменили концерт «Ночных снайперов»
- СМИ: На экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу завели дело о госизмене
- СМИ: Певец Шарлот заявил, что сжег паспорт РФ по ошибке
- СМИ обнародовали имя Бэнкси, которое он раскрыл в 2003 году
- Юрист Гусятников: Банки имеют три основания, чтобы не отдать вкладчику деньги
- Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы
- У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Блинкен заявил, что ХАМАС освободит несколько американцев
- Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц
- «Аэрофлот» на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru