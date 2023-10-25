Андрей Бочкарев: Более 60 учебных заведений построят в столице за три года в рамках АИП

Более 60 учебных заведений построят в Москве в 2024-2026 годах в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом заявил заместитель мэра города в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В течение ближайших трех лет в столице будет введено в эксплуатацию 33 детских сада на 10,5 тыс. мест и 32 школы и пристройки к ним на 23,2 тыс. мест», — отметил заммэра.

В числе новых учебных заведений будет 15 школ-гигантов, рассчитанных более чем на 1 тыс. учеников. Так, образовательный комплекс на 1,2 тыс. мест появится в Обручевском районе, на 1,4 тыс. мест — в Гольяново, на 1,5 тыс. мест – в Измайлово. Кроме того, на территории административно-делового центра в Коммунарке до 2027 году построят школу на 1,2 тыс. мест.

Бочкарев подчеркнул, что все новые школы и садики будут соответствовать современным стандартам качественной среды для обучения и воспитания детей.

Также в рамках реализации АИП до 2027 года достроят новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об утверждении АИП на 2024-2026 годы. В этот период в Москве построят порядка 760 объектов, в том числе линии и станции метро, школы и детсады, поликлиники, больницы, ФОКи.

