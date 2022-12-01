Анастасия Ракова: в Москве ведется строительство 18 новых поликлиник

Масштабный проект по развитию медицинской инфраструктуры, в том числе амбулаторного звена здравоохранения, продолжается в Москве. В настоящее время в столице активно ведутся работы по строительству 18 зданий общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, наряду с капитальным ремонтом столичных поликлиник в городе продолжается строительство новых зданий.

«Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта. Все эти здания будут современными и функциональными. Запуск в работу новых корпусов позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и повысить доступность и качество медицинской помощи для десятков тысяч москвичей», — отметила Ракова.

Самым большим из строящихся зданий станет семиэтажное сооружение на Дмитровском шоссе площадью 15,1 тысячи квадратных метров. Второе по масштабам — строящееся пятиэтажное медучреждение на ул. Радиальной (площадь 12 тысяч квадратных метров), замыкает тройку крупнейших объектов поликлиника на Синявинской улице площадью 11,8 тысячи квадратных метров.

В соответствии с новым столичным стандартом наиболее посещаемые кабинеты в новых поликлиниках будут расположены на нижних этажах здания, менее посещаемые и административные — на верхних. В медучреждениях будут созданы уютные зоны ожидания с удобными диванами, телевизорами, пурифайерами для подачи питьевой воды. Кроме того, в детских и детско-взрослых поликлиниках обустроят игровые зоны для малышей.

В кабинетах врачей будет установлена комфортная мебель, современное медицинское оборудование (рентген-аппараты, УЗИ, маммографы), в головных зданиях – аппараты КТ и МРТ. Кроме того, предусмотрены отдельные гардеробные, душевые, комнаты отдыха и приема пищи для персонала. Вокруг поликлиник появятся тротуары с удобными спусками для передвижения маломобильных граждан, парковки, пешеходные зоны, деревья и кустарники. Рядом с детскими и детско-взрослыми поликлиниками оборудуют игровые площадки там, где позволяют площади.

