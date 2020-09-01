Аналитики дали прогноз по росту цен в сентябре

Большинство экспертов не ожидает серьёзного роста цен в сентябре. Опрошенные РИА Новости аналитики банков и рейтинговых агентств оценивают рост цен в начале осени в 3,4%-3,8% в годовом выражении, то есть в среднем в 3,6%.

Так, например, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагает, что в сентябре в месячном выражении и вовсе будет наблюдаться дефляция, а в годовом выражении рост цен составит 3,4%. По мнению ряда экспертов, этому будет способствовать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Что касается ожиданий на конец года, то аналитики ждут ускорения инфляции. В АКРА и Национальном рейтинговом агентстве предполагают, что рост цен в декабре может составить 4,2%. При этом средняя оценка всё же ниже – 3,7%, показал опрос.

