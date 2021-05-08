Аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года
Курс рубля в ближайшие месяцы будет находится на уровне 74-76 за доллар, пишут «Известия», ссылаясь на представителей крупнейших российских банков.
Как сообщил портфельный управляющий «РСХБ Управления Активами» Михаил Армяков, рост цен на нефть выступит в качестве укрепляющего фактора российской валюты. В то же время рубль будут ослаблять риски ужесточения санкций в отношении РФ.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в начале лета национальная валюта может укрепиться до 73 рублей за доллар: для этого необходимо сохранение роста цен на нефть и спроса на активы развивающихся рынков. Аналитик считает, что повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль может рост реальной рублевой процентной ставки из-за повышения ключевой ставки Центробанка и замедления темпов инфляции.
С таким прогнозом согласен и старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Согласно его мнению, рубль укрепится до 73 за доллар при условии цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель и отсутствия серьезных экономических потрясений.
В свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что рубль может ослабнуть до 78 рублей за доллар из-за негативного развития геополитической ситуации. Также стоимость российской валюты может опуститься, если откроют границы и вырастет спрос на иностранную валюту.
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