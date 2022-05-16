Аналитик «ФИНАМ»: Фондовый рынок оставил позади основные риски из-за санкций

На фондовом рынке ситуация после остановки торгов последовательно стабилизируется, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Российские биржи развиваются замечательно, определенный вектор на площадке Юго-Восточной Азии понятен, сохраняются определенные риски. Мы ждем очередных санкций – под давлением могут оказаться ведущие российские банки, но с точки зрения фондового рынка основная история, связанная с остановкой торгов и так далее, она во много пройдена. Можно еще увидеть часть рисков, которые связаны со счетами. Чтобы российские биржи чувствовали себя увереннее, надо развивать внутренний рынок, долговой рынок, ориентированный на внутреннее потребление», - рассказал он.

«Золотой стандарт» рубля может быть выражен и не в золоте, но точно не будет привязан к мировым валютам, заявил ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

