5G в России появится в ближайшие два-три года

Китайский коммуникационный гигант China Unicom запустил испытательную сеть связи 5G в семи городах страны. Об этом заявил глава компании Ван Сяочу. По его словам, сеть 5G «7+33+n» покроет Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и экономическую зону Сюнъань.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил НСН, что России не нужно спешить с развитием 5G.

«Пилоты 5G запускаются в разных городах по всему миру. Сейчас это всего лишь тестовые зоны, в которых идет испытание технологии. Массового развертывания 5G пока нет, и вряд ли предвидится. Поэтому говорить, что нам нужно спешить и запускать 5G здесь и сейчас, не стоит. Но в целом, 5G – это технология будущего, она появится очень быстро, в ближайшие два-три года мы увидим тестовые зоны в России. Сегодня экономики 5G нет. Операторы не знают, как зарабатывать, оборудование стоит дорого», - отметил он.