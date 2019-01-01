5G в России появится в ближайшие два-три года
Ведущий аналитик Mobile Research Group заверил НСН, что России не нужно спешить с развитием 5G.
Китайский коммуникационный гигант China Unicom запустил испытательную сеть связи 5G в семи городах страны. Об этом заявил глава компании Ван Сяочу. По его словам, сеть 5G «7+33+n» покроет Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и экономическую зону Сюнъань.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил НСН, что России не нужно спешить с развитием 5G.
«Пилоты 5G запускаются в разных городах по всему миру. Сейчас это всего лишь тестовые зоны, в которых идет испытание технологии. Массового развертывания 5G пока нет, и вряд ли предвидится. Поэтому говорить, что нам нужно спешить и запускать 5G здесь и сейчас, не стоит. Но в целом, 5G – это технология будущего, она появится очень быстро, в ближайшие два-три года мы увидим тестовые зоны в России. Сегодня экономики 5G нет. Операторы не знают, как зарабатывать, оборудование стоит дорого», - отметил он.
Переход на 5G не повлечет подорожания связи. «Если посмотреть, как появлялись 3G и 4G в нашей стране, то связь не дорожает. Просто появляются новые возможности, которые не были раньше доступны. 5G помимо большей скорости передачи данных имеет подслой, который отвечает за интернет вещей, умный город. На квадратный километр одна базовая станция может подключить до миллиона устройств. Можно строить принципиально другие информационные системы», - заключил аналитик.
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей