Алиханов заявил, что сертификацию Ил-114 планируют завершить до конца года
Завершить сертификационные работы по пассажирскому самолету Ил-114 могут до конца 2025 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью каналу «Россия 24».
Как отметил министр, самолет уже используют в рамках сертификационных полетов.
«И мы целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершения всех сертификационных работ», - подчеркнул Алиханов.
Глава Минпромторга добавил, что региональный Ил-114 считается перспективным и для экспорта.
В марте прошлого года «Объединенная авиастроительная корпорация» возобновила программу испытаний воздушного судна, напоминает Ura.ru. В самолете усовершенствовали летно-технические характеристики, улучшили почти все основные системы, расширили использование композиционных материалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru