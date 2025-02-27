Алиханов заявил, что сертификацию Ил-114 планируют завершить до конца года

Завершить сертификационные работы по пассажирскому самолету Ил-114 могут до конца 2025 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью каналу «Россия 24».

Как отметил министр, самолет уже используют в рамках сертификационных полетов.

«И мы целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершения всех сертификационных работ», - подчеркнул Алиханов.

Глава Минпромторга добавил, что региональный Ил-114 считается перспективным и для экспорта.

В марте прошлого года «Объединенная авиастроительная корпорация» возобновила программу испытаний воздушного судна, напоминает Ura.ru. В самолете усовершенствовали летно-технические характеристики, улучшили почти все основные системы, расширили использование композиционных материалов.

