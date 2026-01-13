Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года

Более 43 млрд рублей предусмотрели на программу льготного лизинга судов на следующие два года. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с ТАСС.

«На развитие программы льготного лизинга в период на 2026-2028 годы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 43 млрд рублей», - отметил министр.

По словам Алиханова, за счет этих средств могут построить электрические суда, если соответствующие заявки поступят от заказчиков и лизинговых компаний.

Строительство электросудов по программе уже проводится с 2020 года. Всего было построено и передано в лизинг 34 электросудна, 27 единиц еще строятся либо контрактуются.

Ранее Алиханов заявил об устойчивом снижении объемов параллельного импорта в России, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиМинпромторг

Горячие новости

Все новости

партнеры