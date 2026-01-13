Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года
Более 43 млрд рублей предусмотрели на программу льготного лизинга судов на следующие два года. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с ТАСС.
«На развитие программы льготного лизинга в период на 2026-2028 годы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 43 млрд рублей», - отметил министр.
По словам Алиханова, за счет этих средств могут построить электрические суда, если соответствующие заявки поступят от заказчиков и лизинговых компаний.
Строительство электросудов по программе уже проводится с 2020 года. Всего было построено и передано в лизинг 34 электросудна, 27 единиц еще строятся либо контрактуются.
Ранее Алиханов заявил об устойчивом снижении объемов параллельного импорта в России, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
- Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
- В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации
- Больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе и на Кубани
- «Золотое кольцо» расширяется: Почему маршрут не теряет популярность у россиян
- США нацелились на аннексию Гренландии, пока до острова не добралась Россия
- Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru