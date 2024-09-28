Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта

«Основной причиной понижения стало... повышение геополитического риска... с негативными материальными последствиями для кредитной способности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

По данным Moody's, на фоне конфликта с ливанским движением «Хезболлах» и проводимой Израилем военной кампании экономика страны будет более ослаблена, чем прогнозировалось ранее, и на ее восстановление потребуется больше времени. Дальнейшее обострение ситуации может спровоцировать большее «заметное понижение» израильского кредитного рейтинга Израиля.

Аналитики подчеркнули, что сейчас не видят стратегии по выходу из военного противостояния, которая позволила бы Тель-Авиву восстановить прежнюю экономическую стабильность.

