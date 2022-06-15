Афганистан заявил о желании купить у России 5 тысяч тонн нефти
Глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн заявил, что страна намерена провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле, а затем закупить 2 млн тонн зерна и 5 тысяч тонн нефти. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ТПП Афганистана отметил, что «для первого раза» Афганистан хотел бы закупить у России 5 тысяч тонн нефти, а затем еще 10 тысяч тонн. При этом Афганистан может поставлять в Россию овощи, фрукты и минералы.
«Мы хотим 2 млн тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями»,— подчеркнул Хоссейн. Глава ТТП также отметил, Афганистан ранее принял российскую делегацию бизнесменов, с которыми прошли переговоры по поводу продажи пшеницы, стекла и древесины.
Ранее временный поверенный в делах страны от сформированного «Талибаном» (запрещенная в РФ экстремистская организация) правительства Джамал Насир Гарвал отмечал, что Кабул пока не готов рассчитываться с Москвой в национальной валюте.
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