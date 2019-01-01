«Аэрофлот» заявил о повышении топливного сбора с 1 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля повысит размер топливного сбора по некоторым российским и международным направлениям.

Для рейсов внутри РФ размер топливного сбора увеличится на 235 рублей – до 2700 рублей. А по направлениям между Москвой, Санкт-Петербургом и населенными пунктами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Грузии топливный сбор будет повышен на 360 рублей – до 1440 рублей.

Крупнейшая российская авиакомпания в 2018 году дважды повышала топливный сбор, в 2019 году – один раз.



