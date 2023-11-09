Пятьсот тысяч новых позиций пополнили Портал поставщиков с начала года
С начала 2023 года количество стандартных товарных единиц в каталоге Портала поставщиков увеличилось на 500 тысяч позиций. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала года на портале появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг. Более 305 тысяч заявок на добавление новой продукции направили предприниматели, предприятия и заказчики», - уточнил Ефимов.
Таким образом, количество СТЕ в каталоге достигло 2,5 миллиона позиций. Рекордное количество заявок от заказчиков было зафиксировано 20 сентября – почти 3000 тысячи. Каталог же наполняется как модераторами, так и при помощи инструмента массовых загрузок.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что на портале внедрен умный поиск, который позволяет быстро и точно находить необходимые товары, работы и услуги. При заполнении карточки товара искусственный интеллект определяет категорию продукции, распознает опечатки и транслитерацию.
Значимым нововведением стало появление нового блока инновационных товаров с улучшенными или качественно новыми потребительскими характеристиками. Благодаря возможности сравнения характеристик товарных единиц позволяет определиться с наиболее подходящей продукцией, в то время как поставщики могут изучить и проанализировать предложения других предпринимателей.
Новые функции доступны благодаря развитию инновационного взаимодействия между Порталом поставщиков и единой автоматизированной системой торгов столицы. На сегодняшний день перечень инновационной высокотехнологичной продукции насчитывает около 700 единиц.
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