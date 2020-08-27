20 бизнес-миссий для экспортеров проведут до конца года власти Москвы

Подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития Московский экспортный центр (МЭЦ) до конца года организует ещё 12 бизнес-миссий для малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, бизнес-миссии пройдут в онлайн формате: деловая активность в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса, но грузоперевозки продолжаются, и столичные компании активно участвуют в международных переговорах по экспортным контрактам.

Бизнес-миссии при посредничестве МЭЦ пройдут с партнёрами из Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Марокко и других государств. На них московские предпринимателя представят свою продукцию.

Ещё восемь дистанционных предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями организует центр «Моспром» столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики. Ожидаются онлайн-встречи с байерами из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Все расходы по организации и техническому обеспечению переговоров берёт на себя правительство Москвы.

