20 бизнес-миссий для экспортеров проведут до конца года власти Москвы
Подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития Московский экспортный центр (МЭЦ) до конца года организует ещё 12 бизнес-миссий для малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, бизнес-миссии пройдут в онлайн формате: деловая активность в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса, но грузоперевозки продолжаются, и столичные компании активно участвуют в международных переговорах по экспортным контрактам.
Бизнес-миссии при посредничестве МЭЦ пройдут с партнёрами из Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Марокко и других государств. На них московские предпринимателя представят свою продукцию.
Ещё восемь дистанционных предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями организует центр «Моспром» столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики. Ожидаются онлайн-встречи с байерами из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Все расходы по организации и техническому обеспечению переговоров берёт на себя правительство Москвы.
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