130 предприятий Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
19 столичных компаний с начала 2023 года подписали договор с городом, предусматривающий выделение адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По её словам, общее число вошедших в нацпроект компаний достигло 130. Большинство из них относятся к обрабатывающим предприятиям, в проекте также участвуют строительные компании, а также предприятия сферы торговли и транспорта.
«Суммарный экономический эффект от участия столичных предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей», – отметила глава департамента.
Участвуя в проекте, компании сокращают временные и трудовые затраты, что позволяет им в дальнейшем направлять сэкономленные средства на закупку новых технологий и расширение производства.
«А это, в конечном итоге, влияет на рост объемов производства и повышение конкурентоспособности», - добавила Багреева.
В столице нацпроект реализуется с начала прошлого года. Планируется, что до конца 2024 года в нем сможет принять участие свыше 490 компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru