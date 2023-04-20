130 предприятий Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

19 столичных компаний с начала 2023 года подписали договор с городом, предусматривающий выделение адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По её словам, общее число вошедших в нацпроект компаний достигло 130. Большинство из них относятся к обрабатывающим предприятиям, в проекте также участвуют строительные компании, а также предприятия сферы торговли и транспорта.

«Суммарный экономический эффект от участия столичных предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей», – отметила глава департамента.

Участвуя в проекте, компании сокращают временные и трудовые затраты, что позволяет им в дальнейшем направлять сэкономленные средства на закупку новых технологий и расширение производства.

«А это, в конечном итоге, влияет на рост объемов производства и повышение конкурентоспособности», - добавила Багреева.

В столице нацпроект реализуется с начала прошлого года. Планируется, что до конца 2024 года в нем сможет принять участие свыше 490 компаний.

