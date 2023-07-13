10 фармкомпаний обратились за поддержкой Москвы для проведения клинических исследований лекарств

Число клинических исследований, запланированных к проведению на базе медицинских учреждений Москвы при поддержке столичного правительства, выросло вдвое, уже 10 фармкомпаний подали заявки на поддержку в проведении 31 исследования. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что Москва продолжает оказывать поддержку фармацевтической отрасли, взаимодействие города и фармбизнеса обеспечивает Департамент клинических исследований, выполняющий роль единого центра коммуникации между всеми звеньями экосистемы города.

«Мы сотрудничаем уже с 10 фармкомпаниями, каждая из которых разрабатывает свою линейку препаратов и проводит сразу по несколько исследований. За последнее время число клинических исследований, запланированных к проведению и уже успешно стартовавших на базе наших медицинских учреждений, выросло более чем вдвое. Это уже 31 исследование по 22 нозологиям, в том числе по профилям онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, гематология и хирургия», — поделилась заммэра.

По 14 исследованиям подобраны исследовательские центры на базе больниц и поликлиник столицы, еще по 5 процесс подбора продолжается. Уже по двум исследованиям оказана помощь в наборе добровольцев, по 9 – готовят базы пациентов для помощи в наборе.

Также столичное правительство финансово помогает в проведении клинических исследований препаратов, актуальных для системы здравоохранения. За такой поддержкой к городу обратились две фармкомпании по 10 исследованиям.

Ранее Москва выделила 6 млн рублей на два клинических исследования в области гематологии для импортозамещения зарубежного препарата. Работы проводит компания «Генериум» в исследовательских центрах в том числе на базе столичных МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ им. С.П. Боткина.

