Жилой дом напечатают на 3D-принтере в Подмосковье

Жилой дом решили напечатать на 3D-принтере на юге Московской области на границе с Тульской. Уникальные строительные принтеры разработала российская компания из Ярославля. Причём, печать бетонных блоков потребует по времени всего семи дней.

На этой аппаратуре ранее уже было напечатано первое офисное 3D-здание в Европе (оно появилось в Дании), а также первый во всём мире 3D-фонтан в Ивановской области, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Непосредственно печать начнётся по весне в подмосковном Лыткарине. Затем дом соберут как конструктор. Его площадь будет от 100 до 150 квадратных метров. По качеству такое строение сопоставимо с монолитным строением.

