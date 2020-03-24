Жаров назначен гендиректором «Газпром-Медиа Холдинг»
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров официально назначен генеральным директором АО «Газпром-Медиа Холдинг» сроком на три года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 24 марта.
Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года. В понедельник руководителя ведомства освободили от должности по его просьбе.
Предшественником Жаров на посту гендиректора медиахолдинга был Дмитрий Чернышенко, который в январе перешёл на работу в правительство Михаила Мишустина.
«Газпром-Медиа Холдинг» объединяет девять федеральных телеканалов и 29 тематических каналов, 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, 10 радиостанций, два издательства.
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