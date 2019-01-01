Здание Госдумы расшатали подземные стоянки
Ректор МАРХИ рассказал НСН, какие срочные меры нужны для спасения здания нижней палаты парламента на Охотном ряду.
Здание Госдумы в Москве могут признать аварийным. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев. По его словам, строители обнаружили две пустоты под залом заседаний в фундаменте здания. Если будет найдена ещё одна, строение признают аварийным. В противном случае, по словам Лебедева, российский парламент вместе с депутатами может рухнуть в подвал в любой момент.
Отмечается, что исследования продолжатся, для оценки состояния строения сделают более 400 шурфов (углублений в фундаменте). Ранее планировалось, что ремонт зала заседаний начнётся уже в этом году, по окончании весенней сессии Госдумы, и продлится больше года.
Дело в том, что в центре российской столицы происходит много подземных изменений, и поэтому здание парламента не единственное, страдающее от этих процессов, рассказал в эфире НСН ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. Не последнюю роль, по его словам, сыграли в этом строительные подземные работы, ведущиеся в центре города.
«Сейчас в центре Москвы происходят очень серьёзные процессы, связанные с изменением хода грунтовых вод и в связи с этим с движением грунта. Это вызвано строительством подземных стоянок, или банковских подвалов, как у нас на Рождественке. Вообще, Госдума находится в районе реки, как ни странно, Неглинки. Она не так далеко. И тут везде происходят изменения — в Сандуновских банях, в здании Государственного Банка. Здесь же были сделаны грандиозные изменения грунта — и во время строительства на Манежной площади, и заглубления гостиницы “Москва”», — пояснил собеседник НСН.
Здание парламента в центре столицы нуждается в немедленном исследовании, заверил Швидковский. По его мнению, ситуация не является непоправимой, однако медлить нельзя. Тем более что Москва не в первый раз сталкивается с подобной проблемой.
«Я не думаю, что тут какая-то катастрофа. Во время ремонта Большого театра, когда хотели сделать торговый центр на Театральной площади, были обнаружены такие пустоты, что от этого срочно пришлось отказаться. И были найдены решения. У нас есть очень квалифицированные специалисты по грунтам. Это, конечно, дорогое дело, но необходимое. Нужен срочный мониторинг всего здания. Не дай бог, есть ещё какие-то пустоты. Проверить надо в течение двух-трёх дней. А после нужны специалисты-грунтовики, причём именно по этому месту, и они у нас есть. В частности, академик Ильичёв, он решил аналогичную проблему с Большим театром», — рассказал Швидковский.
Однако дать ответ на вопрос, нуждается ли Госдума в немедленном расселении или нет, собеседник НСН не решился. По его словам, всё зависит от того, какого рода пустоты были обнаружены и почему.
«Нужно понять, какого рода пустоты, из-за чего они произошли. Если это из-за изменения хода грунтовых вод, это одно. Часто в Москве именно в этом районе происходит высыхание грунтов. И от этого возникают пустоты. Грунт в значительной степени песчаный, и он мокрый. Перепад, например, между Рождественкой и Неглинкой – около восьми метров. И вода течёт в эту сторону, в сторону Госдумы, и в строну Москва-реки под землёй. Если поставить каким-то образом преграду, то грунт начинает сохнуть и схлопываться. И возникают пустоты. Но таких вариантов могут быть сотни. Это нужно немедленно исследовать, гадать тут не приходится, это слишком опасно. А потом с этим можно будет справиться, я абсолютно убеждён», — успокоил ректор МАРХИ.
Добавим, по данным «Коммерсанта», масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдётся бюджету более чем в семь миллиардов рублей. На здание нижней палаты парламента на Охотном ряду планируется потратить почти 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что изначально запланированный бюджет был увеличен в пять раз. Реконструкция продлится до 2020 года, контролировать процесс будет Управделами президента РФ.
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