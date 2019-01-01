Здание Госдумы расшатали подземные стоянки

Дело в том, что в центре российской столицы происходит много подземных изменений, и поэтому здание парламента не единственное, страдающее от этих процессов, рассказал в эфире НСН ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. Не последнюю роль, по его словам, сыграли в этом строительные подземные работы, ведущиеся в центре города.

«Сейчас в центре Москвы происходят очень серьёзные процессы, связанные с изменением хода грунтовых вод и в связи с этим с движением грунта. Это вызвано строительством подземных стоянок, или банковских подвалов, как у нас на Рождественке. Вообще, Госдума находится в районе реки, как ни странно, Неглинки. Она не так далеко. И тут везде происходят изменения — в Сандуновских банях, в здании Государственного Банка. Здесь же были сделаны грандиозные изменения грунта — и во время строительства на Манежной площади, и заглубления гостиницы “Москва”», — пояснил собеседник НСН.

Здание парламента в центре столицы нуждается в немедленном исследовании, заверил Швидковский. По его мнению, ситуация не является непоправимой, однако медлить нельзя. Тем более что Москва не в первый раз сталкивается с подобной проблемой.

«Я не думаю, что тут какая-то катастрофа. Во время ремонта Большого театра, когда хотели сделать торговый центр на Театральной площади, были обнаружены такие пустоты, что от этого срочно пришлось отказаться. И были найдены решения. У нас есть очень квалифицированные специалисты по грунтам. Это, конечно, дорогое дело, но необходимое. Нужен срочный мониторинг всего здания. Не дай бог, есть ещё какие-то пустоты. Проверить надо в течение двух-трёх дней. А после нужны специалисты-грунтовики, причём именно по этому месту, и они у нас есть. В частности, академик Ильичёв, он решил аналогичную проблему с Большим театром», — рассказал Швидковский.