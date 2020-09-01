Завершён национальный фотоконкурс, посвящённый краснокнижной флоре России

Национальный Фонд «Родная земля» сообщил о завершении фотоконкурса «Чудо природы. Куриловская степь», говорится в пресс-релизе Фонда.

«Наш эколого-просветительский проект получил широкий резонанс и превзошёл все ожидания! Всего на конкурс было прислано 1467 работ из более чем 30 городов России. Такие масштабы и отклик позволили нам сделать вывод, что людям небезразлична судьба природы родной страны», - сообщается в нем.

В судействе конкурса принимали участие видные общественные и политические деятели, представители министерства природных ресурсов и экологии, комитета по туризму Саратовской области, а также экс-ведущий популярного тревел-шоу «Орёл и Решка». Фотографии 20 финалистов примут участие в фотовыставках в Москве, Солнечногорске, Клину и Саратове, на которых студентами экологических ВУЗов будут проведены увлекательные экологические лекции. А 12 из работ победителей войдут в наборы эколого-просветительских открыток.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. «Куриловская степь» - это первая часть масштабного проекта «Чудо природы», который на протяжении нескольких лет будет рассказывать о различных природных жемчужинах нашей страны. Это позволит увеличить уровень экологического сознания среди населения и привлечь внимание к существующим экологическим проблемам, параллельно показывая всё богатство и разнообразие российской природы.

