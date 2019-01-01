Заморозки отменяются. Метеорологи исключили сильное похолодание в Москве

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса, сообщили в центре погоды «Фобос». Однако, ведущий специалист центра Евгений Тишковец в эфире НСН отметил, что не все так печально. Температура приближается к климатической норме июня (слушайте аудио).

«В течение четверга синоптическая ситуация будет определяться скандинавским циклоном, погода «миллион на миллион». Очень солнечно, никаких осадков, днем 19-21⁰С, по области – от 17 до 19⁰С, что едва ли дотягивает до климатической нормы июня. Передохнем от изнуряющего зноя. Предстоящей ночью характер погоды не изменится, ветер 1-6 м/с, температура +6 - +8⁰С. Днем, когда подойдет очередной атмосферный фронт с северо-запада, небо начнет затягивать облаками, во второй половине дня ливневые дожди и грозы. Воздух в столице прогреется до +26⁰С, что типично для середины июля, такой изнуряющей жары, когда было сильно за +30⁰С, в ближайшие дни не будет», - рассказал Евгений Тишковец.

Кстати, 13 июня 1998 года воздух в Москве раскалился до +30,3 градуса. А в 1885 году на термометре было всего 0,4 градуса.

