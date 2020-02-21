Замглавы Минздрава лишат ученой степени из-за плагиата

Заместитель министра здравоохранения Минздрава Сергей Краевой может быть лишен степени доктора медицинских наук из-за плагиата в диссертации, сообщает 21 февраля «Интерфакс».

Как уточняет ОТР, лишения ученой степени добивается диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения. По словам председателя диссовета Ирины Сон, решение о лишении Сергея Краевого докторской степени должна подтвердить высшая инстанция – президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Поводом стало обнаружение в диссертации нынешнего заместителя министра «большого количества заимствования из других работ».

Уточняется, что Сергей Краевой защитил степень доктора медицинских наук в 2012 году, когда занимал должность главы департамента здравоохранения ОАО «РЖД». На должность заместителя министра здравоохранения РФ Краевой был назначен в 2013 году.

