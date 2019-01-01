За реализацию нацпроектов в Тверской области введена персональная ответственность

Персональную ответственность за реализацию национальных проектов будут нести руководители областных министерств и главы муниципальных образований Тверской области. Об этом в ходе селекторного совещания заявил губернатор региона Игорь Руденя. Отметим, на совещании обсуждались графики работ на объектах проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жильё и городская среда».

«Необходимо разработать графики диспансеризации на площадках центральных районных больниц и предприятий в районах, продолжить работу передвижных комплексов, мобильных бригад врачей в муниципалитетах», – сказал Игорь Руденя.

Кроме того, по его словам, в регионе планируется ввести не менее десяти детских садов, а также создать не менее 800 дополнительных мест для детей до трёх лет за счет ввода шести детских садов в Твери, Лихославльском, Максатихинском районах, Старице, Торопце.

Напомним, Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

