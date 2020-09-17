«Яндекс.Деньги» сменят название

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет называться «Юmoney», сообщает РБК. Одновременно с этим платёжное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» будет переименовано в «ЮKassa», уточнили в пресс-службе компании.

Предполагается, что на логотипе будет кириллическая группа Ю, составленная из апострофа и круга, а также написанного латиницей слова money. В букву Ю дизайнеры вкладывают несколько смыслов, говоря об отсылке к технологической ДНК компании.

Ребрендинг проводится после смены владельца: с июля «Яндекс.Деньги» полностью принадлежат Сбербанку. В Юmoney планируют добавить доступные клиентам Сбербанка опции - Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и другие.

