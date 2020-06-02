«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвёртого поколения

Российская компания «Яндекс» представила новый беспилотный автомобиль, созданный на базе Hyundai Sonata совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса «Яндекс.Такси».

Инженеры Hyundai модифицировали блоки управления автомобиля для эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления «Яндекса», а специалисты российской компании усовершенствовали набор сенсоров. Радары теперь расположены и на крыше автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», компания планирует вывести около сотни новых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в России и США в 2020 году. В России такие машины будут тестировать в Москве, а также используют в сервисе беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан), передаёт ТАСС. Как отмечается, первые такие «беспилотники» появились на улицах российской столицы в марте.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АвтомобилиБеспилотникиЯндекс
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